Consar cuestiona propuesta para reformar pensiones

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela, aseguró que las iniciativas para reformar el sistema de pensiones presentadas por el Partido del Trabajo y Gibrán Ramírez “no pasan la prueba de la risa”.

A su juicio, este plan contempla elevar el número de mexicanos con pensión del 26 al 70% pero “implica recursos fiscales con los que hoy desafortunadamente el Estado mexicano no cuenta y estamos en austeridad republicana”.

En el tercer Sorteo ahorra y gana con PENSIONISSSTE 2020, el titular de Consar indicó que el cambio del régimen de pensiones debe garantizar la estabilidad macroeconómica y esas propuestas “no señalan de dónde sacarán los recursos”.

“Esta motivada en aspectos más bien ideológicos y no reconocen realidad mexicana, que es compleja y no puede pasarse por alto, francamente muchas de estas propuestas no pasan la prueba de la risa, y me refiero a propuestas como la del Partido del Trabajo, las del CISS que preside el señor Gibran Ramírez y la propia Amafore que esta mañana presento algunos lineamientos de propuestas al sistema”.

El presidente de Consar explicó que ya comenzaron con las reuniones para trabajar en una reforma al sistema de pensiones y los puntos son cuándo y cómo se debe realizar.

“Ya tuvimos una reunión con distintas autoridades y parte de la agenda es que ya empecemos a trabajar en una reforma al sistema de pensiones del país, en este sentido quiero señalar que hay diversas propuestas que andan por ahí, acerca de la reforma al sistema de pensiones, estoy convencido que el sistema de cuentas individuales es el que le conviene a los mexicanos y se que es el que le conviene a México”.

Por último, dijo que esas propuestas ideológicas “propagan una reforma de pensiones que no le conviene a México ni a sus trabajadores”.