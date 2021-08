Condusef y bancos firman convenio para atención de adultos mayores

Escucha la nota:



Con el objetivo de mejorar la atención y servicios a los adultos mayores, la banca mexicana, a través de la Asociación de Bancos de México (ABM), adoptó el “Decálogo de los Adultos Mayores”, un convenio alcanzado con Condusef.

La la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) y la ABM reconocieron que ante el avance de la tecnología esté sector de la población se ha autoexcluido y es más vulnerable.

Información relacionada: ¿Quieres pedir un préstamo bancario? Conoce cómo solicitar un crédito

Oscar Rosado, titular del organismo detalló que 36 por ciento de los casos que atendió la Condusef, en el primer semestre, está conformado por los adultos mayores.

Señaló que las instituciones bancarias irán adoptando este convenio de manera voluntaria.

Las principales quejas de este sector mayor a los 60 años están relacionados con las tarjetas tanto de débito como crédito así como cuenta de nómina.

Entre los principales problemas que se presentan, están con un 40.6 por ciento los consumos no reconocidos; cargos en sus cuentas con 8.6; transferencias electrónicas no reconocidas con 8.1 por ciento; disposiciones en efectivo en cajeros automáticos y solicitudes de cancelación de productos o servicios no atendidos.

Por su parte, Daniel Becker, presidente de la ABM, señaló que el objetivo será desarrollar una banca social, en especial para la población que puede ser considerada potencialmente vulnerable.