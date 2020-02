Complejo escenario económico, ante expansión del Covid-19: CCE

Escucha la nota:



El escenario económico ante la expansión del Coronavirus es “muy complejo; estamos preocupadísimos con ese tema. Ustedes han visto el comprtamiento de las bolsas en el mundo. Nos preocupa que no haya todavía un antídoto claro, nos preocupa que cada día nos enteramos de que hay un país adicional a esta pandemia. Es algo que tenemos que aquí en México. Creo que no es algo que tenemos que salir a declarar que estamos preparados”, enfatizó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, en breve entrevista al salir de Palacio Nacional.

“Para esto nadie está preparado y lo que tenemos (que hacer) es verdaderamente tratar de poner no solamente medidas de seguridad, sino estar siendo conscientes como ciudadanos de todas las medidas de higiene, de todas las medidas que tenemos que tomar para poder evitar al máximo este tipo de contagios”, indicó el líder empresarial ante el aumento de casos y los riegos de contagio de esta enfermedad respiratoria.

—“No siente que hay un exceso de confianza en México frente al tema del Coronavirus”, se le inquiere.

—“Parece que hay un exceso de confianza en el mundo. No se está tomando con la seriedad que una situación de esta naturaleza debería de tener. No podemos ser alarmistas pero tampoco podemos confiarnos de la situación”, agregó Salazar Lomelín.

De cara a las protestas del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y de la acción #UnDíaSinNosotras del día siguiente, del 9 de marzo, Salazar Lomelín resaltó que el CCE es empático con la causa de las mujeres. ”Queremos incentivar a que todas las empresas se conviertan en lugares seguros; que ninguna mujer en una empresa sea fruto de alguna injusticia, acoso y estamos insistiéndole a todos los dueños de las organizaciones que eso se cumpla y que las mujeres siempre tengan pagos similares a los de los hombres”.

Al celebrar la puesta en marcha del Padrón de Confianza Ciudadana, Salazar Lomelín resaltó que para poner empresa en México tienes que cubrir con más de 140 requisitos. Me da gusto que la jefa de Gobierno diga que los permisos de construcción sean para tres meses y para vivienda, dos meses.

Cuestionado sobre el tráfico de notarías en los estados, Salazar Lomelín apuntó que “esa son las cosas en las que tenemos que evolucionar. Las notarías en el paso eran definitivamente una concesión… En lo estados hay que ir poco a poco convencido a los gobernadores. Esta ley va a ser muy interesante. Va a ser un ejemplo para todo mundo de cómo volver a darle al ciudadano la confianza y como podemos realmente transitar por un país que nos confiemos unos a otros”.

Sobre el endurecimiento en el pago de las contribuciones fiscales, Salazar aclaró que no ha recibido “ninguna queja de parte de los empresarios; lo que sí tenemos es que no se les está devolviendo el IVA a tiempo, no se están haciendo los pagos de proveedores a tiempo y al final tenemos una situación donde hay que cumplir. Cuando se habla de cumplir, tenemos que cumplir todos”, remarcó.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, considero que el padrón propiciará un mejor trabajo entre el sector público y privado, “que bajemos la corrupción, que tengamos certeza y apoyemos el crecimiento”.

Asimismo, De la Vega destacó que el sector agroalimentario “fue el que más creció, en 2 por ciento, queremos llegar a 4 por ciento y el sector agroalimentario está listo para ello”, finalizó.