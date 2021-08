¿Cetes o Afore?¿Cuál es la mejor opción para invertir en tu futuro?

Escucha la nota:



Hablar de ahorro para el retiro nos remite, en la mayoría de los casos a pensar en Afore; sin embargo, desde hace algún tiempo sonó la opción de los Cetes, pero ¿Cuál es la mejor opción para invertir en tu futuro?

Sin duda día con día se ve un panorama más complicado cuando de ahorra se trata, y sobre todo hacer que ese ahorro se incremente con el paso del tiempo. Pues para ello, se crearon las inversiones.

¿Qué significa invertir?

Primero hay que aclarar que, no es lo mismo ahorrar que invertir, ahorro significa dejar de gastar hoy y guardar ese dinero para consumo futuro. El ahorro permite hacer frente a una emergencia, salir de vacaciones, comprar bienes duraderos, entre otros objetivos. Sin embargo, ahorrar sólo guardando el dinero suma, pero no multiplica el dinero.

En cambio, invertir es poner el dinero a trabajar. Si en vez de guardar tu dinero, lo inviertes, tus recursos crecen. A través de los instrumentos de inversión, podemos alcanzar antes nuestros objetivos futuros.

Al invertir, tu dinero se incorpora a la economía y permite que otros lo utilicen. A cambio de ello, obtienes una ganancia cuando te es devuelto.

La buena noticia de esto es, que no es necesario tener una gran cantidad de recursos para invertir. Existen instrumentos de inversión a los que se puede acceder desde 100 pesos.

Ahora bien, cual es la mejor opción.

¿Cetes o Afore?

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son instrumentos de deuda emitidos por el gobierno y el Banco de México y puedes invertir en ellos.

Se trata de pagarés que tiene el gobierno para recaudar fondos en un cierto plazo y que generan rendimientos a quienes invierten en ellos.

Es uno de los instrumentos financieros con menos riesgo en México, ya que es el gobierno el que se compromete a devolver el dinero de la inversión; sin embargo, como su riesgo es menor, también su rendimiento es uno de los más bajos en comparación con otras alternativas de inversión.

Por su parte, las afores son un ahorro que, de alguna forma obliga al trabajador a pensar en su futuro, su regulación permite que las personas perciban una pensión al final de su vida laboral.

El único inconveniente es que en la mayor parte de los casos no son grandes pensiones y están reguladas por la institución bancaria.

Si se desea ahorrar a través de CETES, y por ejemplo, sin aportaciones de ahorro voluntario, no es algo recomendable para personas que no tengan una base financiera para poder elaborar un plan de ahorro riguroso, cosa que no pasa en las AFORES, ya que ellas ya suponen un ahorro desde el momento cero de empezar a trabajar, puesto que parte de la nómina del trabajador ya va destinada a su Cuenta Individual, en los CETES se requiere de un capital inicial desde el principio si se quiere operar correctamente.

En resumen, ¿Cuál es la mejor opción para invertir en tu futuro? las AFORES siguen siendo el mejor mecanismo de ahorro para los mexicanos que trabajen, aunque los CETES pueden ser un apoyo a largo plazo para obtener un complemento mayor a la pensión para cuando llegue el momento del retiro. Aquí dependerá de tus finanzas y tu estricto control de ellas, para determinar cual es la mas conveniente.