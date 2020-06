Canacintra estima que 250 mil microempresas ya no reabrirán

Escucha la nota:



Los industriales de la transformación advirtieron que debido a la crisis que ha dejado la pandemia del Covid-19 y ante la falta de apoyo del Gobierno, 250 mil microempresas podrían no volver a subir sus cortinas cuando se dé la reapertura de la economía.

Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), afirmó que el panorama que se vislumbra es complicado sobre todo cuando solo 2 por ciento de las pequeñas empresas del país participan en la cadena global de valor, por lo que no tienen el impacto positivo de la innovación.

El líder de los industriales de la transformación no quiso abundar sobre la falta de apoyo gubernamental, pues han criticado la inacción y el riesgo que implica no destinar recursos para que las empresas no caigan en insolvencia.

Enoch Castellanos recordó que las MiPymes representan el 52 por ciento del PIB y generan 7 de cada 10 empleos en el país, sin embargo les falta ser más competitivas para insertarse en el mercado global. En este sentido, consideró que la entrada en vigor del T-MEC es una oportunidad para participar en las cadenas de valor.