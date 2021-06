Banxico advierte sobre los riesgos de utilizar ‘bitcoins’

El Banco de México así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria de Valores informaron que el uso de ‘criptomonedas‘ no es aceptado en México así como advirtieron los riesgos sobre utilizarlos como moneda de pago.

En un comunicado de prensa en conjunto, las instituciones financieras del país no están autorizadas a realizar y ofrecer al público operaciones con activos virtuales, tales como Bitcoin, Ether, XRP y otros con el fin de mantener una sana distancia entre estos y el sistema financiero. Quienes emitan u ofrezcan dichos instrumentos serán responsables por las infracciones a la normativa que ello ocasione y quedarán sujetos a las sanciones aplicables.

En los últimos días ha habido mucho interés en torno a las #criptomonedas. En este comunicado @Hacienda_Mexico, @Banxico y @cnbvmx refrendamos la posición institucional sobre esto. pic.twitter.com/Zasd01lIxS — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 28, 2021

No es dinero real.

Por otra parte, también señalaron que pagar o utilizar ‘criptomonedas’ es riesgoso ya que estos no tienen valor intrínseco y sus características tecnológicas pueden tener usos futuros diversos que pueden determinar su valor. Por ello, suelen ser activos con un valor muy volátil y son considerados especulativos. Si bien pueden ser intercambiados, no cumplen con las funciones del dinero, pues su aceptación como medio de pago es limitada y no son una buena reserva ni referente de valor.

No será para siempre

A pesar de que este tipo de cambio aún no es legal ni permitido en las instituciones bancarias ni en el comercio informal, el Banco de México no descarta la idea de que en un futuro puedan serlo y es que a partir de 2018, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera contempla el supuesto que las instituciones de crédito puedan realizar operaciones con algunos activos virtuales. Se estipula que Banxico determinará dichos activos mediante disposiciones de carácter general que emita al efecto. Además, una vez que emita dichas disposiciones, el Banco de México otorgará su previa autorización a las instituciones interesadas en realizar dichas operaciones.