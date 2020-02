Banqueros cuentan con 620 mil mdp para financiar proyectos

Escucha la nota:



Los banqueros del país afirmaron que cuentan con 620 mil millones de pesos para financiar los proyectos que detonen el desarrollo del país.

Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, señaló que la Banca cuenta con recursos para prestar y ser facilitadores en proyectos gubernamentales, de hecho informó que ya están apoyando en algunos proyectos de infraestructura y esperan el siguiente paquete de proyectos que anunciará el Gobierno.

Sin embargo, Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, aclaró que no serán vendedores de billetes de la lotería y no invertirán en ello, porque no está dentro de sus estatutos.