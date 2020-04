Banco Mundial estima crisis más profunda que la Gran Recesión

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, estimó que la pandemia de coronavirus Covid-19 provocará “una recesión mundial mucho más profunda” que la crisis financiera de 2008 y que podría aniquilar el progreso reciente logrado por los países pobres.

Malpass consideró que el mundo se encuentra ante “una crisis sin precedentes, con devastadores efectos sanitarios, económicos y sociales en todo el mundo” y agregó que “si no nos movemos rápidamente para fortalecer los sistemas y la resiliencia, los avances en desarrollo de los últimos años se pueden perder fácilmente”.

“Nuestras estimaciones sugieren una recesión mundial mucho más profunda que la Gran Recesión, dada la disminución de la producción, la inversión, el empleo y el comercio”, advirtió el jefe de la institución durante la reunión semestral del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se celebró este viernes de forma virtual por el Covid-19.

