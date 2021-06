Banco Azteca quiere ser el primer banco mexicano en aceptar Bitcoin

El empresario Ricardo Salinas Pliego, respalda el uso de la criptomoneda Bitcoin, e informó que su banco, Banco Azteca, ya está en camino y trabaja para aceptarla y ser la primera institución en aceptar ese activo en México.

“Claro, recomiendo el uso de Bitcoin, y mi banco y yo estamos trabajando para ser el primer banco en México en aceptar Bitcoin, si necesitas más detalles o información, sígueme en mi cuenta de Twitter”, escribió Salinas Pliego en la red social.

Sure, I recommend the use of #Bitcoin, and me and my bank are working to be the first bank in Mexico to accept #Bitcoin, if you need more details or information follow me on my Twitter account 😌.

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 27, 2021