Anuncian acuerdo para no elevar el precio de la tortilla

Escucha la nota:



En 2021 el precio de la tortilla no aumentará, adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, apuntó que se estableció un acuerdo con las empresas proveedoras de insumos, Maseca y Minsa, a fin de mantener el precio del kilo de tortilla en los mismos niveles que al cierre del 2020.

Información relacionada: Aumenta precio de tortilla hasta 20 pesos en estados de la república

Reiteró que su gobierno tampoco incrementará deliberadamente el precio de los combustibles, y si ese y otros insumos tienen alzas, se deberá al ajuste inflacionario que rondará el 3 por ciento.

“Los únicos aumentos que van a haber en precios, no aumenta el precio de la tortilla a partir de enero, porque hubo un acuerdo con Maseca y con Minsa, para que no haya abusos. Lo mismo en el caso de las gasolinas y los combustibles, aquí vamos a informar mañana, para que no haya abusos. En los refrescos, es sólo inflación, tres por ciento y no en todo”, puntualizó.

El Jefe del Ejecutivo Federal también anticipó que este jueves 31 de diciembre, en su última conferencia mañanera del año, presentará un balance sobre el estado en que se encuentra la seguridad en el país.

Reiteró su decisión de no realizar la gira que tenía prevista por el estado de Chiapas, ya que se quedará en la Ciudad de México para atender la emergencia sanitaria por Covid-19 en la capital, así como la ampliación de la capacidad hospitalaria.