Advierten que semáforo rojo será la ‘puntilla’ para muchos negocios

Para muchos comercios de la Ciudad de México y la zona metropolitana del Estado de México, el regreso a semáforo rojo por el aumento en contagios por Covid-19, puede representar un golpe fatal, especialmente para los pequeños negocios.

Este es el escenario que deberá enfrentar Rosabla Nieto, dueña de una estética que tras el primer confinamiento tuvo que prescindir de los servicios de dos empleadas y que ante el cierre por no ser una actividad esencial, no sabe qué va a pasar.

“Venimos de una situación muy complicada, no nos hemos recuperado, poco a poco comenzaban a regresar los clientes y ahora con esto, no sé qué vaya a pasar, estamos muy justos y espero que no tenga que cerrar el otro local que ya había abierto”, aseguró.

La propia Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), organismo que agrupa a todos los comerciantes del país, dijo que regresar a semáforo rojo en Ciudad de México y el Estado de México representará para muchos negocios el golpe final.

De hecho, prevé que muchos de ellos no puedan volver a abrir.

El que los comercios vayan a estar cerrados cerca de un mes, será fatal para aquellos sectores de los que de servicios y turismo que esperaban un respiro en diciembre en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana.

Ante ello, destacó, las autoridades deberán considerar un apoyo a las empresas que no se ha aplicado, ya que la estrategia siempre fue apoyar a los grupos más vulnerables, pero es momento de preservar los empleos y evitar que se pierdan más plazas laborales.