6.5 millones de personas son excluidas del mercado laboral en el centro de México

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, advirtió que en la zona centro del México que comprende once entidades, 6.5 millones de personas están excluidas del mercado laboral.

9.3 millones más trabajan en condiciones precarias, sin seguridad social o con un salario insuficiente para sostener a su familia.

Rogelio Gómez coordinador de la organización, presentó el Semáforo de Trabajo Digno para los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.

En donde solo 2 millones 526 mil personas tienen trabajos dignos con salario suficiente para adquirir dos canastas básicas y acceso a la seguridad social, ello a pesar de que concentra a más de 20 millones de personas en edad y condiciones de trabajar.

Las cifras presentadas corresponden a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI para el primer trimestre del 2021, las cuales además precisan que la tasa de desempleo en la zona centro del país es de 15.7% en esta región del país.

Trabajo digno solo para unos cuantos

En estos once estados, el 56% de las personas ocupadas no tienen contrato estable y el 88% carece de organización sindical, mientras que a nivel nacional la cifra refiere que el 52% no tiene contrato estable y el 86% no tiene representación sindical.

A nivel nacional, el trabajo digno solo beneficia a 9 millones de personas, esto es, menos de la quinta parte de las personas ocupadas en México, mientras que 35.3 millones trabajan sin alcanzar un salario suficiente y/o sin ingresar a la seguridad social.

En tanto que 24.6 millones de personas quedan fuera del mercado laboral por desempleo o por estar impedidas de buscar trabajo remunerado por sus quehaceres de cuidados o del hogar, de esta última cifra, la gran mayoría son mujeres (95%).