YouTube: ¿El fin de una era con la eliminación de los ‘no me gusta’?

Como una medida de seguridad, YouTube consideró eliminar los “no me gusta” de su plataforma, lo que supondría un “declive” para esta, según uno de los cofundadores.

Luego de que se anunciara esta posible medida, Jawed Karim, uno de los tres fundadores del gigante de videos advirtió sobre las consecuencias negativas que podría tener.

Y es que, Jawed Karim nuevamente cambió la descripción del primer video que se subió a la plataforma, asegurando que esconder a los usuarios el contador no es del gusto de todos.

“¿Por qué YouTube ha hecho este cambio que no gusta a todos? Hay una razón, pero no es buena y no se dará a conocer públicamente”.

Según informa el portal RT, hace unos días el cofundador de la compañía criticó en el mismo video la medida y recordó que la aplicación se basa en los contenidos generados por los usuarios.

En ese sentido, afirmó que evidentemente no todo el material publicado es bueno, situación que señaló como algo “normal”.

“La idea nunca fue que todo el contenido fuera bueno. Las cosas que no son buenas tienen que desaparecer. El proceso funciona así y se interrumpe cuando la plataforma interfiere, lo que puede conducir a su declive (…) ¿Quiere YouTube convertirse en un lugar donde todo sea mediocre?”.

¿Por qué YouTube eliminará los ‘no me gusta’?

A principios de noviembre del 2021 que la firma estadunidense informó su intención de no mostrar más el contador que refiere a la cantidad de usuarios a los que no les gustó un video.

Sin embargo, esta medida aplica para el contenido publicado en la plataforma de streaming con el objetivo de combatir el acoso y reducir los ataques organizados contra algunos usuarios.

De acuerdo con Europa Press, la compañía inició en marzo una fase de prueba para determinar el efecto que tendría aplicar esta medida.

Fue así que, mediante un comunicado, explicaron sobre la detección una caída del uso del contador con la intención de atacar a un youtuber.

Con la eliminación de los “no me gusta” en YouTube, los usuarios no verán el número, aunque el botón no desaparecerá y el registro estará disponible para el creador de contenido en el “Studio” de la plataforma.