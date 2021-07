YosStop lanza ‘mensaje’ en sus redes sociales ‘no soy peligrosa’

Escucha la nota:



La youtuber Yoselin Hoffman publico un mensaje a través de sus redes sociales donde asegura que se encuentra privada de su libertad ‘por terminología no por que sea peligrosa. No es porque sea lasciva, no porque sea culpable’.

Esta publicación causo revuelo después de que fuera detenida desde el pasado 30 de junio en su domicilio en la Ciudad de México

Se defiende

La intriga que se generó es en torno a que no se sabe si el mensaje fue emitido por ella misma desde el penal de Santa Martha Acatitla o si alguien lo realizó en su nombre.

Mientras tanto, en las redes sociales también se han pronunciado a favor de la presunta culpable, ya que después de su detención, miles de fans han posicionado en twitter y tiktok el hashtag #JusticiaParaYoss, contrarrestando esto, aún más personas se han sumado a este llamado pero en nombre de Ainara, la víctima.

Por otra parte, sus abogados han alegado que ante el juez planean cambiar su visión y asumir el caso como un ‘asunto periodístico’.

Su hermano habla

El también comunicador e influencer, Ryan Hoffman, hermano de Yoseline, rompió el silencio pidiendo que no ‘molestaran’ más a su mamá pues ella aún se encuentra muy afectada por la detención de su hija.

Sin embargo, la muchedumbre también pide la detención inmediata de los otro cuatro implicados en el caso de violación de Ainara.

