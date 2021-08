Escucha la nota:



La mañana de este lunes cuando el reloj marcaba las 10:20 horas, una explosión sorprendió a los vecinos que habitan el edificio de departamentos ubicado en Avenida Coyoacán 1909, Colonia Xoco, en Benito Juárez.

Un ruido ensordecedor, vidrios rotos e incrustados en la pared, cabellos removidos por el estruendo, como si se tratara de una escena de película, así narró su experiencia Tania, vecina de este lugar.

“La verdad se los digo, es de película, seguramente mis otros vecinos lo vivieron diferente pero yo vi una escena de película, donde los vidrios de pronto explotan, se te vuela el pelo con las películas donde crees que eso es un efecto pero no, así pasa. Un ruido ensordecedor, salí y lo primero que me preguntan tembló, le dije no esto no es un temblor es una explosión y todos los vidrios rotos de mi casa vi como los vidrios estaban en la pared, o sea fue con mucha fuerza, pero no sé que haya sido”, declaró.

Durante los primeros minutos hubo confusión entre los habitantes del inmueble. Heridos, con sangre en el rostro y llorando no daban crédito a lo sucedido.

Mientras le limpiaban la cara lastimada por los vidrios una mujer decía que desde hace días se percibía un olor a gas.“Ayer olía a gas, yo dije huele a gas”, dijo sollozando.

El alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada se trasladó al lugar para atender la emergencia en coordinación con la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, mientras los cuerpos de emergencia trabajan dentro del edificio para determinar las causas de la explosión.

“Ya está aquí el heroico cuerpo de bomberos y esta también el equipo de protección civil de la alcaldía haciendo la revisión del inmueble, precisamente para poder ver exactamente las causas”, apuntó.

Minutos después arribó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien dio a conocer que hubo 22 lesionados, de los cuales 6 requirieron hospitalización.

“Hay alrededor de 22 lesionados, de los cuales seis fueron trasladados dos hospitales, hay tres personas en Xoco, uno en Rubén Leñero, uno en el San Ángel inn, uno en médica Sur y otras dos personas que tenían COVID y que fueron trasladados al Enrique Cabrera”, puntualizó.

En tanto el alcalde Santiago Taboada informó, de manera preliminar, que la causa de explosión se debió a acumulación de gas LP en uno de los departamentos.

Dijo que el compromiso de la administración central y de la alcaldía es revisar los edificios aledaños, donde aparentemente solo se registraron daños materiales.

“En este preliminar que tiene que ver con la acumulación de gas LP precisamente en un departamento del tercer nivel que es lo que provoca en esa torre y ya también llegó por parte de la Secretaría de obras y del gobierno de la ciudad el ingeniero Berrón que hará el dictamen estructural del edificio y nos comprometimos con los vecinos tanto la jefa de gobierno como la alcaldía y la Secretaría de protección civil que se van a revisar los aledaños, se hizo una primera revisión y sólo hay daños materiales en los colindantes”, refirió.

El gobierno de la Ciudad de México descartó daño estructural aunque expertos realizarán la revisión.

Además, ofrecerá apoyo de alojamiento a las 63 familias que se vieron afectadas por la explosión, mientras la aseguradora del inmueble lleva a cabo los trabajos de reparación.