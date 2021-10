¿Ya viste la nueva función de Twitter? Elimina seguidores sin bloquearlos

Con el fin de ofrecer a sus usuarios más novedosas, ahora lanzan una nueva función de Twitter.

Desde hace tiempo atrás la app de mensajería rápida y sencilla, trabaja en mejoras para ser más accesible y cómoda la estancia de sus usuarios.

Uno de sus objetivos principales, tales como sus apps hermanas (Facebook, Instagram), es la de minimizar el acoso y/o cuidar la privacidad de quien lo usa.

Es por ello, que Twitter presentó esta nueva función de la que ya se puede eliminar seguidores sin bloquearlos.

Esta función, que la empresa comenzó a idear desde el mes de septiembre, por fin es una realidad.

Si has notado seguidores indeseados, y quieres a toda costa sacarlos de tu cuenta sin que lo noten solo debes seguir estos sencillos pasos.

Solo repite esta operación para cada usuario, y así podrás tener una lista adecuada para ti de tus seguidores y por el otro lado, ninguno será notificado de tu elección.

Pero, recuerda que si tienes tweets públicos, a pesar de haber eliminado a uno o varios usuarios, estos serán visibles.

rolling out to everyone on the web today👇 https://t.co/Nqhhf2q2fo

— Twitter Safety (@TwitterSafety) October 11, 2021