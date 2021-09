¿Ya sabes quienes estarán en el show de medio tiempo Super Bowl 2022?

¡Por fin! Uno de los eventos más esperados del año, ¡si! Hablamos del show de medio tiempo Super Bowl 2022.

Año con año, la intriga de este evento es quienes serán las estrellas que amenizarán el medio tiempo.

Información relacionada: Copa de Campeones: Cruz Azul pierde el título ante Columbus Crew

Se acabó la espera y este jueves la NFL dio a conocer a través de sus redes sociales la lista de los artistas que protagonizarán este espectáculo.

De acuerdo a su publicación, serán cinco íconos de la música los que actuarán el 13 de febrero de 2022 en el SoFi Stadium de Inglewood, en California.

“43 Grammys, 19 álbumes No. 1 de Billboard y 5 artistas legendarios en el escenario más grande de Los Ángeles para el #SBLVI”.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤 @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si

— NFL (@NFL) September 30, 2021