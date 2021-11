¡Ya es oficial! Xavi Hernández es nuevo entrenador del Barcelona

El Barcelona ya tiene entrenador y se trata de un viejo conocido, el cual los aficionados pedían para retomar los valores del club: Xavi Hernández.

El club catalán confirmó la contratación del exfutbolista a través de sus redes sociales, luego de que desde hace unos días el rumor sonara fuerte en el medio futbolístico.

Información relacionada: Barcelona destituye a Koeman como entrenador

Sin embargo, la exclusiva la dieron los directivos del Al-Sadd, equipo que hasta hoy dirigía el español.

Horas antes del anuncio del Barca, el club qatarí comunicó que el equipo azulgrana había llegado a un acuerdo con ellos para desvincularlo del contrato que tenía firmado.

El nuevo técnico, de 41 años, regresa a la entidad en la que triunfó como jugador y de la que anunció su marcha hace seis años y medio.

A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021