¡Y con ustedes: La piñate! Los Ramírez lo volvieron a hacer

Escucha la nota:



Una vez más Los Ramírez lo hicieron y esta vez nos traen ‘La piñate’.

Como se ha vuelto una costumbre la piñatería Ramírez va agregando su catalogo de creaciones personajes que por algún motivo, relevante o no, se vuelven tendencia.

Información relacionada: ‘Lord Morralla’ compra auto de 159 mil pesos y paga con monedas

Este el caso de la ‘Piñate’ que hace alusión, a la ‘compañere’, refiriéndose al caso de una estudiante que solicitó se dirigieran a ella de forma inclusiva y no la llamaran compañera, si no compañere.

El caso de esta joven que se identifica como no binaria, se viralizó rápidamente y abrió un debate profundo en cuanto al uso del lenguaje inclusivo.

Motivo por el cual, la familia que se dedica a la creación de piñatas decidió hacerle la suya.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de piñateria_ramirez@hotmail.com (@pinateria_ramirez2)

Estallan redes sociales ante presentación

La presentación de su nueva creación se realizó a través de las cuentas de Facebook e Instagram de la piñatería.

Ahí se puede observar al personaje de una niña con vestido rosa, llorando, que sostiene dos carteles, uno que dice “no soy tu compañera” mientras el otro “soy tu compañere”.

La creación de esta piñata no fue tan bien recibida pues no solo subieron la foto de su modelo, si no que la publicación fue acompañada de varios memes, y la frase: “Saludo a mis clientes no binarios“.

Razón por la que, recibió algunos comentarios que desaprobaban su piñata.

Otras piñatas populares

Este negocio ha destacado por su piñatas de personajes famosos y cuenta en su catalogo con celebridades como Belinda, Cristian Nodal, Lupillo Rivera, Susana Distancia, la piñata del Covid.

Ademas, tomando temas recientes como el caso de Laura Bozzo en traje de reo, J. Balvin, YoStop, Luisito Rey y la Reinota, entre muchos otros modelos más.

Así su ultima creación de fue la ‘La piñate’ que recuerda el momento la alumna Andra Escamilla pidió que la llamaran ‘compañere’ en sus clases.