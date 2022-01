‘¿Y ahora qué?’ Chumel Torres manda mensaje en Twitter sobre AMLO; le llueven críticas

No es de sorprender que cada vez que Chumel Torres escribe en Twitter genera cientos de reacciones tanto positivas como negativas, como el mensaje contra AMLO que lanzó recientemente.

El influencer es bien conocido por su inconformidad con el actual gobierno, pero también, ha sido protagonista de varias polémicas por sus comentarios que en ocasiones no son bien recibidos.

Recordemos que no es la primera vez que José Manuel Torres, su nombre de nacimiento se pronuncia en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, en esta ocasión causó indignación por la imagen que utilizó para acompañar la siguiente frase:

Resulta que la fotografía que usó en su controversial tweet del miércoles 5 de enero del 2021, muestra a ‘Maribel Madrigral’, la protagonista de la nueva película de Disney, ‘Encanto’.

Las opiniones negativas por parte de los internautas no se hicieron esperar, ya que la intención del mensaje del también conductor era criticar a quienes votaron por AMLO.

No obstante, aparentemente dio a entender que se trataba de una persona de piel morena, cabello negro y vestimenta tradicional.

Pero es importante señalar que la película que ha sido muy bien recibida por el público, está inspirada en Colombia.

Aún así, los usuarios no dudaron en tundir al youtuber por de cierta forma “estereotipar” a los votantes por el Jefe del Ejecutivo.

Entre los comentarios sobresalen “muy mal tuit, no es gracioso y hace una generalización horrenda”, “no deberíamos crear estereotipos o generalizaciones a partir de la apariencia de nadie”.

Por otro lado, hubo quienes aseguraron que tal vez el contexto no era el estereotipo, por lo que recomendaron ver la película.

Tras darse cuenta que se colocó en los primeros lugares de las tendencias, no tardó en romper el silencio publicando otros mensajes.

En uno, dijo no entender por qué la gente “que no le gusta mi humor” lo sigue en la red social, pues “es como ir a un concierto de banda y quejarte de que tocan pura banda”.

No entiendo cómo gente que no le gusta mi humor, me sigue.

Es como ir a un concierto de banda y quejarte de que tocan pura banda.

¿Quién es el pendejo, mi rey?

— Chumel Torres (@ChumelTorres) January 5, 2022