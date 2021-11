Xavi Hernández ¿El nuevo entrenador del FC Barcelona?

Tal parece que Xavi Hernández será el nuevo entrenador del FC Barcelona, ya que así lo dio a conocer el director ejecutivo del equipo Al-Sadd, Turki Al-Ali.

A través de redes sociales, el club catarí anunció el traspaso del exfutbolista español y actual entrenador del equipo asiático.

Por medio de un comunicado, Turki Al-Ali confirmó el acuerdo para la salida del jugador, luego de “pagar la cláusula de penalización estipulada en el contrato”.

Según el director técnico catarí, el español de 41 años de edad, manifestó su deseo de irse al Futbol Club Barcelona.

En ese sentido, se pasaría al frente del equipo español después de haber permanecido más de cinco años en el Al-Sadd.

Es de recordar que primero ingresó al equipo como parte de la plantilla y, posteriormente, específicamente en el 2018, ejerció como técnico.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021