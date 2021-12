Wordle: el juego de palabras que debes probar

A través de Twitter se ha difundido en recientes días un juego de palabras y adivinanzas el cual todo mundo quiere jugar, se trata de Wordle.

Con el podrás conectar con personas de todo el mundo y como buen mexicano probar que somos de los países ‘más listos’.

Información en desarrollo: TikTok se convierte en el sitio web más popular del mundo

Este juego de palabras creado por un ingeniero de Reddit y un proyecto de Josh Wardle, consta de un rompecabezas en línea, en el que las personas deben atinarle a una palabra de solo 5 letras.

¿El total de oportunidades qué tienes? ¡Seis! lo cual no está nada mal, aunque deberás pensar bien, antes de colocar tus letras.

Se podría decir que es algo muy parecido al famoso ‘ahorcado’, solo que en versión moderna y con color.

Quien resulte ganador (a) tiene la oportunidad de compartirlo entre todos los usuarios que compiten, además claro de en su propia cuenta de Twitter.

Added a share button to Wordle that generates a spoiler-free emoji grid for you. Shoutout to @irihapeta for inventing such a cool way to share your results each day.

👇

⬛⬛⬛⬛⬛

🟨⬛🟨🟩⬛

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 180 3/6

Try it out: https://t.co/pZTmeT1p7E

— Josh Wardle (@powerlanguish) December 16, 2021