WikiLeaks lanzará una colección de NFT para financiar la defensa de Julian Assange

El mundo de los NFTs se expande, WikiLeaks anunció el lanzamiento de una colección de tokens no fungibles titulada ‘Censored’ (‘Censurada’), en colaboración con el artista digital anónimo ‘Pak’, para ayudar a financiar la defensa de su fundador, Julian Assange.

Esta nueva colección se lanzará el 7 de febrero e incluirá un NFT dinámico de edición limitada con una imagen que cambia con el tiempo según los datos del contrato inteligente y un lanzamiento abierto de activos, según ‘Pak’.

Censored is a collaboration with Julian Assange.

It’s about you.

It consists of two parts, a dynamic 1/1 and a dynamic open edition, for you all to participate.

It will be here on February 7th. https://t.co/QvKlk3oIs8

