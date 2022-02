WhatsApp: Así funcionan las reacciones en la app

Luego de la esperada noticia de que WhatsApp alistaba las reacciones en su app parece que pronto comenzará la cuenta regresiva para tener a la mano esta tecnología.

Y es que desde que la aplicación lo dio a conocer los usuarios ya están impacientes, por ello aquí te dejamos todo lo que quieres saber sobre esta nueva función.

Información relacionada: WhatsApp Web: Los mejores atajos de la app de mensajería

Unas de las funciones más usadas y favoritas de los usuarios está por llegar a la aplicación de mensajería más popular, esto de acuerdo con el sitio WABetaInfo que confirmó que ya tuvo acceso a la prueba de esta función.

De acuerdo con lo publicado en el sitio de tecnología, todo está listo para que los usuarios podamos reaccionar ante algún mensaje recibido.

Sin duda esta característica es una de las más populares en las redes sociales de Meta, así podemos marcar con un emoji nuestra reacción a cualquier emisor y hacer saber que hemos recibido el mensaje.

Hasta el momento sabemos que dichas reacciones están cifradas de extremo a extremo y solo bastará con mantener pulsado el mensaje para poder tener acceso al catálogo de reacciones.

Asimismo, WhatsApp se limitará a sólo seis emojis principales; el corazón, pulgar hacia arriba, cara llorando de risa, cara asombrada, cara llorando y manos en oración.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022