¿’Wake me up when september ends’ habla sobre el atentado del 11S?

La música y las canciones pueden plasmar más de un sentimiento, por ello, te contamos el verdadero origen de la canción de la banda americana Green Day, ‘Wake Me Up When September Ends’.

¿Green Day se habrá inspirado en los atentados del 11 de septiembre para escribir la canción?

La historia de Wake me up when September ends

Corría el año de 1982 cuando Andy Armstrong, padre del vocalista de Green Day, Billie Joe, falleció debido a un cáncer en el esófago.

Billie Joe tenía apenas 7 años cuando este acontecimiento sucedió.

Mientras se encontraban en los servicios funerarios, el pequeño Billie Joe corrió a su casa para esconderse.

Cuando su madre lo halló, estaba en un rincón de su habitación llorando y lo único que pudo decir en ese momento fue ‘Wake me up when September ends’.

Está frase quedo plasmada en la vida del cantante y mas tarde tendría otro significado.

American Idiot, una amenaza para Bush

La banda se ha caracterizado por su rebeldía y sus protestas en sus canciones hacia las injusticias.

Es por ello que su séptimo álbum esta cargado de símbolos políticos en contra de los acontecimientos por lo que atravesaba Estados Unidos.

Desde el título del disco y las 3 primeras canciones, llevan una intención de incomodar aquellos que apoyaban la guerra en Vietnam.

Incluso, en el video de la canción Holliday, aparece de una manera burlesca el expresidente George Bush.

Por otra parte, en diversas entrevistas, la banda declaró que ellos no estaban de acuerdo con la guerra, la milicia y el gobierno de Bush.

¿’Wake me up when September ends’ habla sobre las torres gemelas?

Parece que todo se acomodó para que la canción ‘Wake me up when September ends’ llegara a la cima y es que, tan solo 3 años después del atentado a las torres gemelas en Nueva York, llegó el disco que incluía dicha canción.

A pesar de que el título parece estar compaginado con el atentado, esto no tiene nada que ver.

Así mismo, cuando el video se estreno en los canales populares de música, se mostraba la difícil situación de una pareja de novios que discute debido a que él tiene que irse a la guerra.

Todos estos elementos se juntaron para que ‘Wake me up when September ends’ se convirtiera en un éxito y un himno a los caídos.

Curiosamente, después del sismo del 19 de septiembre del 2017 en México, Green Day se presentó un año después en el Corona Capital, sin embargo no interpretaron ‘Wake me up when September ends’ por respeto a los fallecidos y sus familias.