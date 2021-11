Visitará Sheinbaum a los 16 alcaldes de la CDMX

A partir del próximo 19 de noviembre la jefa de gobierno Claudia Sheinbuam se reunirá con los 16 alcaldes, en orden alfabético, con el propósito de instalar los gabinetes de seguridad y que se reanuden los encuentros presenciales, además de atender los casos particulares de cada demarcación.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que los alcaldes que solicitan reuniones con ella, se programan como ya está agendado en el caso del alcalde de Cuajimalapa, Adrián Rubalcava o como sucedió recientemente con la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña.

“Y, para que no haya problema, pues nos vamos a ir a las 16 alcaldías a instalar el Gabinete de Seguridad, que creemos que es muy importante… ya está instalado, pero ha habido… en algunos casos se reúnen diario, en otros casos no, ya vamos a pasar a reuniones presenciales permanentes… No recuerdo si es a partir del 18 o del 19 de noviembre… el 19 de noviembre ya les vamos a hablar para –por orden alfabético–, sin problema, poder tener estas reuniones, instalar los Gabinetes, dar una conferencia de prensa y después invitarlos a que conozcan algunas de las acciones que hemos hecho en la alcaldía, y también pues, tener oportunidad, en mi caso, de poder platicar con ellos”, declaró.

Asimismo la jefa del ejecutivo local consideró que más allá de generar mayor división las actividades que hacen en conjunto los 7 alcaldes de Morena, quienes realizaron labores de bacheo y asistieron a la inauguración de una Utopía a Iztapalapa, se puedan sumar otros alcaldes para trabajar en favor de la ciudadanía y dejar de lado la politiquería.

“Hicieron una actividad de tapar baches, sí están trabajando juntos, ayer estuvieron en la inauguración de la UTOPÍA de Iztapalapa, también haciendo trabajos; ojalá se unieran más alcaldes, no creo que solamente sea un asunto de qué partido político vienes porque, para nosotros, lo más importante es trabajar para la ciudadanía, no es un asunto de politiquería, sino de ponerse a chambear. Y, en eso, pues qué bueno que lo están haciendo los alcaldes”, apuntó.