VIDEO: El impactante hoyo en uno de John Rahm sobre el agua

Jon Rahm se convirtió en estos últimos días en el golfista de quien más se ha hablado, luego de lograr un hoyo en uno en un entrenamiento haciendo que la pelota pasara por el agua antes de llegar a su destino final.

Información relacionada: Carlos Ortíz rompe racha de 42 años para un golfista mexicano

El español que cumplió 26 años ese mismo día, dejó sorprendido al mundo entero al hacer uno de los tiros más maravillosos en la historia durante su entrenamiento para el Masters Tournament.

En el hoyo 16 del Augusta National Golf Club, Rahm logró hacer que la pelota rebotara varias veces sobre el agua, antes de pasearse por el Green hasta llegar al hoyo para finiquitar una obra maestra.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 – on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020