Viajeros sufren malos servicios del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), no sólo enfrenta saturación desde hace más de una década, sino que cada día se evidencia la falta de mantenimiento, incluso han aumentado las quejas de los usuarios que afirman que la terminal aérea está sucia, tiene una iluminación deficiente, las bandas para equipaje no funcionan y hay baños que no sirven.

Anette García es bailarina profesional, tiene que viajar mucho dentro y fuera del país, por lo que conoce muy bien el AICM y señaló que es triste que la puerta de ingreso al país para turistas nacionales y extranjeros sea un aeropuerto con mal olor y lámparas rotas.

Información relacionada: AICM recomienda atender requisitos para ingresar a EU

“En mi opinión el Aicm es de los más descuidados, no hacen la limpieza, está cochino, huele feo, los baños siempre están sucios, te hacen esperar miles de horas para que los vuelos salgan, nunca hay salas, te hacen correr de un lado para otro, la zona de Interjet está súper abandonada.”

Además denunció que en vuelos internacionales no realizan protocolos para evitar contagios de Covid 19, con todo y la nueva variante Omicrón, dijo que ni siquiera te miden bien la temperatura.

“Cuando llegas de países extranjeros a México no te toman ni siquiera la temperatura ni te dan gel antibacterial, te pasas así, como si nada. Entonces si traes un síntoma y ellos no se dieron cuenta, ahí se propaga el virus. En el aeropuerto no hay un sistema de limpieza o para sanitizar a la gente”.

En un recorrido realizado por MVS constatamos que la T1 muestra mayor deterioro que la T2 y se aprecia cierto abandono, en esto coincidió Gabriela Ruiz de Alarcón, una pasajera que arribó a la Cdmx de un vuelo procedente de Monterrey.

“Últimamente he utilizado los vuelos nacionales, la Terminal 1 esta más descuidada que la Terminal 2, todavía a la T2 le dan más mantenimiento y está más nueva, pero la T1, de plano los baños, las salas de espera, realmente está saturado. El aeropuerto no da para más y tampoco se le esta dando algún tipo de mantenimiento”.

Expertos en el sector aéreo y aeroportuario como Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y aviación, afirmó que uno de los problemas que enfrenta actualmente el aeropuerto capitalino es la falta de recursos, de al menos “700 millones de pesos para tener en buen estado sus instalaciones”.

“El deterioro de su infraestructura y servicios básicos a los 100 mil pasajeros y visitantes que a diario acuden a la terminal aérea más importante del país, se ha visto afectado. No es únicamente el mantenimiento de las instalaciones como las salas de espera, pasillos y baños, sino también las pistas que se inundan en época de lluvia.”

Señaló que estas deficiencias se deberían cubrir con la Tarifa de Uso Aeroportuario TUA, impuesto que pagamos todos los pasajeros, ya que viene incluida en el boleto de avión.

“Y es que hay una explicación: desde hace 20 años el TUA se ha destinado para pagar los costos de la Terminal 2, luego el entonces Nuevo Aeropuerto en Texcoco y ahora la liquidación de los bonos por vencer en los próximos lustros y que asciende a más de 4 mil millones de dólares.”

El experto en el sector aéreo, destacó que no alcanza el dinero para remozamiento y conservación, incluso dijo que ojalá se cumpliera al menos con el mantenimiento operativo en radares, iluminación en pistas, equipos de revisión y servicios de seguridad aérea.

“De hecho, los ingresos del Aeropuerto capitalino debieran cubrir todo eso y generar unos 1200 millones de pesos al año para las arcas de la nación. La gran pregunta es ¿a dónde van a parar estos recursos?”.

Fernando Gómez Suárez, dijo que no “es sólo un asunto de imagen, por ser la principal ventana del país a los ojos del mundo, sino que hay que considerar los riesgos en la seguridad que implica un inadecuado mantenimiento en áreas operativas y que atañen a la seguridad nacional.”

Ante todas estas deficiencias, la Terminal 1 será mejorada con una inversión de mil millones de pesos que el gobierno federal etiquetó en su presupuesto de egresos de 2022. Las obras consisten en la ampliación de salas de espera y baños, así como renovación de filtros de seguridad.