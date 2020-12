“¡Vendidos!”, llama la afición a jugadores de Cruz Azul

Escucha la nota:



La afición de Cruz Azul explotó este lunes en contra de su equipo, luego de que el club anunciara la lista de convocados para el partido ante Los Angeles Football Club, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

En un mensaje en su red social Facebook ‘La Máquina‘ escribió: “este es el plantel con el que viajaremos a Orlando, Florida, para la Scotiabank Concacaf Champions League“:

“Sebastián Jurado, Jair Peláez, Maximiliano Almada, Julio Domínguez, Adrián Aldrete, Joshué Reyes, Juan Escobar, Joaquín Martínez, Pablo Aguilar, Yoshimar Yotún, Ignacio Rivero, Roberto Alvarado, Elías Hernández, Orbelín Pineda, Pablo Ceppelini, Rafael Baca, Alexis Gutiérrez, Alex Castro, Misael Domínguez, Jonathan Borja, Luis Romo, Jonathan Rodríguez, Santiago Jiménez y Milton Caraglio”, detalla el mensaje.

*Información relacionada: Club León, el quinto club más ganador en México (VIDEO)

Tras lo anterior, los aficionados visiblemente molestos, se manifestaron escribiendo en repetidas ocasiones cientos de mensajes con el hashtag: “#VENDIDOS #VENDIDOS #VENDIDOS #VENDIDOS #VENDIDOS #VENDIDOS #VENDIDOS #VENDIDOS” esto luego de que el periodista de la cadena ESPN, Héctor Huerta dijera: “Algo pasó contra Pumas. Algunos jugadores recibieron llamadas, algunos jugadores recibieron tentaciones por el oído. Yo creo que hay muchas cosas por investigar y muy pronto habrá pruebas”, aunado a las eliminaciones en liguillas.

Cabe recordar que ‘La Máquina‘ goleó en la ida de las semifinales 4-0 a Pumas en la cancha del Estadio Azteca, dominando y sin dejar hacer nada al conjunto universitario, al cual obligaba a meter cuatro en el partido de regreso en CU, misión que parecía imposible por la forma en cómo jugaron los cementeros.

Sin embargo, los aficionados y el periodista cuestionan el planteamiento y la forma de jugar de los cruzazulinos en el partido de vuelta, donde en el último gol universitario se aprecia al mediocampista, Yotún, no presionar para evitar el centro y a Julio César Domínguez agacharse dejando pasar el balón, terminando en las redes y consumándose la eliminación cementera.

Cruz Azul no ha ganado un campeonato de liga desde 1997 cuando derrotó a León con gol de Carlos Hermosillo, 23 años sin campeonato y 2 en los últimos 40 años, cuando en los años setentas ganaban todo. No obstante, los hinchas saben que se puede perder, pero ellos cuestionan las formas en cómo ha perdido el equipo en los últimos años, aunado a las acusaciones de corrupción dentro de la Cooperativa por parte de Guillermo Álvarez, su hermano Alfredo y Víctor Garcés, a quienes también se les ha cuestionado por despidos injustificados, no renovaciones de cracks y por contrataciones de dudosa procedencia.