Venden mega yate de lujo a precio récord de 650 mil dólares

¿Un token no fungible de un yate de lujo por un precio récord de 650 mil dólares? ¡Sí! Es realidad y además cuenta con dos helipuertos y ‘jacuzzi’.

El desarrollador del universo digital alternativo, Republic Realm, conocido como “metaverso” fue quien puso en venta el único activo digital único de la mega nave ‘The Metaflower’ por 149 ETH en criptomonedas.

Congrats to the new owner of The Metaflower NFT Super Mega Yacht on making metaverse NFT history. This auction marks the highest price paid for a @TheSandboxGame NFT asset at 149 ETH ($650,000), and an exciting time for every member of the Fantasy Community. pic.twitter.com/Nl0278JbOT

— Republic Realm (@joinrepublic_re) November 24, 2021