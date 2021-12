Variante Ómicron: Mitos y verdades sobre sus síntomas

Al detectarse la variante Ómicron la preocupación aumentó sobre todo al desconocer los síntomas que ésta genera y en medio de esta incógnita surgieron varios mitos.

Otro factor de preocupación es por la rápida expansión de esta cepa covid que se está presentando en todo el mundo.

Incluso, la mayor capacidad de transmisión de la variante ha generado que se activen todas las alarmas, aunque todavía se desconocen varios aspectos de ésta.

A pocos meses de su detección, se siguen desconociendo varios aspectos en cuanto a la nueva amenza en la lucha contra la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, una de las incógnitas que los expertos ya han podido confirmar son los síntomas más habituales que presentan las personas que adquieren este cepa.

Incluso, un estudio realizado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) precisó los cuáles son los efectos.

De acuerdo con el estudio, se detectó que uno de los malestares más comunes a causa de Ómicron son tres:

Es importante tener en cuenta lo que los expertos han descubierto al respecto para evitar caer en engaños.

Mitos de #Omicron:

❌Causa solo casos leves

❌Las vacunas no importan

❌Las revacunas no importan

❌Los cubrebocas no ayudan, no podemos hacer nada más

❌Tenemos suficiente capacidad hospitalaria

❌Los trabajadores de salud no están cansados @Boghuma

Todo falso https://t.co/P3j9ccPlHg

— Alejandro Macias (@doctormacias) December 21, 2021