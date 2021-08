CDMX alista apoyo para garantizar buen regreso a clases: Sheinbaum

Escucha la nota:



El gobierno de la Ciudad de México se encuentra listo para brindar el apoyo necesario para garantizar que sea bueno el regreso a clases presenciales programado para el próximo 30 de agosto.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que habrá operativo de seguridad y transito a cargo de la policía capitalina, además de que estarán en coordinación con las autoridades educativas federales.

“Y nosotros vamos a dar todas las condiciones para que el lunes 30 de agosto se de el regreso a clases, vamos a estar ahí apoyando desde Secretaría des Seguridad Ciudadana, en términos de tránsito y todas las condiciones que se van de dar para que sea un buen retorno a clases”.

“Y cualquier problema que pueda a ver le he pedido al secretario de gobierno que esté ahí, además de la secretaría educación, en coordinación con la autoridad educativa federal”, expuso.

La funcionaria aseguró que prácticamente todos los planteles educativos están en condiciones de recibir a los alumnos.

Confió en que sea el 100 por ciento de niños y adolescentes quienes regresen a las aulas.

En este sentido, ante las voces que se oponen al regreso a clases presenciales, Sheinbaum Pardo opinó que este tema ya se politizó.

“Sí, si hubiera dicho que no se regresa clases pues ahí los adversarios hubieran dicho por qué no se regresa clases, porque así pasó”.

“Entonces ahora que se dice que es muy importante regreso a clases presenciales los mismos dicen no, no, que no se regresa clases, entonces parece mas un tema político que otra cosa, desde mi punto de vista”, declaró.

Sheinbaum Pardo reiteró que apoyará a la SEP, en todo lo que les sea requerido, incluido el alcohol en gel, cubrebocas e incluso pruebas aleatorias.