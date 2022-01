¿Vale la pena arriesgarse? Asaltan a revendedores de Play Station 5 en Canadá

¿Ladrón qué roba ladrón? Un grupo de revendedores fueron asaltados luego de una compra de consolas de Play Station 5.

Este modus operandi se volvió muy popular debido a la escasez de consolas en esta temporada de regalos por Navidad.

Este curioso delito se dio en Canadá, país que se vio envuelto en la escasez de consolas de Play Station 5.

Sin embargo, esta deficiencia se dio a nivel mundial, debido a la poca producción de chips.

Debido a ello, la reventa de consolas se volvió popular en Canadá y un grupo de revendedores resultaron asaltados.

Y es que, estas personas que adquieren las consolas suelen venderlas en un precio excesivo a quien quiere comprarlas.

Este acontecimiento sucedió en Pickering, una ciudad de Toronto, en donde fueron víctimas de un presunto asalto a punta de pistola mientras realizaban un trato de compra venta.

Los dos revendedores habían quedado con un ‘cliente’ para comprar cuatro consolas de Play Station 5 en las afueras de un centro comercial.

De acuerdo con la policía de la región, los dos ladrones huyeron del lugar en un Nissan Altima y hasta el momento no han sido localizados.

Police are looking for two suspects after two victims were robbed of gaming systems that they were selling online in Pickering.

One Suspect was armed with a handgun. Suspect vehicle is a grey Nissan Altima.

More info in News Release – https://t.co/VQSzqfYDZ0 pic.twitter.com/YApS4II3lD

— Durham Regional Police (@DRPS) January 7, 2022