Vacuna Sputnik V, la más buscada por jóvenes, incluso del Edomex

Luego de que se detectara que jóvenes del Edomex acudieron a la CDMX, para obtener la vacuna Sputnik V y que el gobierno capitalino se vio obligado a solicitar más unidades al gobierno federal, Claudia Sheinbuam descartó hacer un llamado a las autoridades mexiquenses.

Claudia Sheinbaum descarta diferencias con Edomex

Tras visitar el PILARES “Francisco José Múgica” en Coyoacán, la mandataria explicó que se buscó atender a todos los que acudieron a las sedes capitalinas.

Y dijo entender lo sucedido, pues no se trata de un tema de ineficiencia del Gobierno del Estado de México sino de que el proceso de vacunación para este sector de la población inició antes en la CDMX.

“Tuvimos la oportunidad antes del Estado de México de vacunar a los jóvenes de 18 años y más”, con la vacuna Sputnik V y Sinovac.

Allá todavía no se están vacunando este rango de edad, pero no es porque no quieran, sino por la cantidad de vacunas que han llegado.

Allá la población es mayor, recuerden que el Estado de México es el estado de la república con mayor población.

Entonces, pues probablemente fue lo que sucedió, como abrimos antes la vacunación de este rango de edad, pues muchos jóvenes que viven en la zona conurbada dijeron:

“pues vamos a vacunarnos”, pero no es un tema de ineficiencia, sino sencillamente que se abrió antes aquí”, declaró.

¿A quiénes vacunarán la próxima semana en CDMX?

La funcionaria agregó que la vacunación en la CDMX continuará la próxima semana con las segundas dosis para personas de 40 a 49 años de algunas alcaldías que se darán a conocer este domingo.

“No, va a ser principalmente para segunda dosis de 40 a 49 que ya se cumple el plazo y es fundamental”.

Pues, también cerrar el ciclo de la vacunación completa, pues vamos a ver de acuerdo a como llegue la cantidad de vacunas.

Por lo pronto es segunda dosis, ya vamos a informar en qué alcaldías, de 40 – 49, con AstraZeneca, indicó.

Sheinbaum Pardo señaló que toda la población será vacunada y que están a la espera de que lleguen más biológicos en una o dos semanas más.

También destacó que varios jóvenes incluso de otras alcaldías acudieron por la vacuna Sputnik V a sedes que no les correspondían.