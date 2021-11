Undercover Underage: Una serie para atrapar depredadores sexuales en internet

El internet se ha convertido en un lugar inseguro principalmente para los adolescente y menores de edad, por ello Undercover Underage es la serie perfecta para estar alerta.

Roo Powell, una madre de tres hijos se puso en marcha para desenmascarar las estrategias de los depredadores sexuales.

En esta serie, la madre Roo Powell que también tiene una organización que lucha contra los abusos sexuales de internet, se hizo pasar por una adolescente para identificar a los delincuentes.

Además, el procesos quedó grabado para la serie que trata el tema, ‘Undercover underage’, la cual recién se estrenó en Estados Unidos.

Esto fue posible gracias a la ayuda de su equipo de la organización sin ánimo de lucro SOSA, por su siglas en inglés Safe from Online Sex Abuse.

La trama de la serie se logró gracias a que se crearon diversos personajes con historias de fondo plausibles para que los acosadores no sospecharan.

Detrás de las ‘adolescentes’ en realidad se encontraba Roo Powell de 38 años de edad.

Roo Powell (@roo_pow) is on a mission to expose the dangers of & stop online child sex abuse. With the help of her team, SOSA, she transforms into underage girls to engage with child predators and protect the most vulnerable.

#UndercoverUnderage is streaming on #discoveryplus. pic.twitter.com/iQPXPbftz5

— discovery+ (@discoveryplus) November 2, 2021