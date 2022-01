Una mujer policía en EU renuncia a su cargo por OnlyFans

La ex teniente de policía de Colorado en Estados Unidos (EU), Melissa Williams, debió a renunciar a su empleo cuando sus compañeros descubrieron que tenía una cuenta secreta de OnlyFans.

Es una red social para adultos donde te pagan o pagas por contenido, la mujer policía aún tiene su página y permite a los usuarios en línea pagar 10 dólares al mes para verla posar desnuda.

Pero eso no es todo, también te permite que tengas acceso para ver sus actos sexuales con su marido siempre y cuando pagues.

Melissa Williams dice que pasó 28 años con la ley, incluidos los últimos 11 años en la Oficina del Sheriff del condado de Arapahoe, donde fue asignada más recientemente al centro de detención como teniente.

“Yo era un muy buen policía. Era un muy buen policía y un muy buen líder”, dijo Williams, de 48 años.

Perfil bajo

La expolicía aseguró que nunca posó sexualmente con su uniforme policial pero que sí se identificó como agente.

Por esto último fue que encontraron su página secreta aunque para ella no cometió ningún delito: “nunca lo hice porque lo estaba haciendo fuera de servicio y nunca fue nada criminal”.

Mujer policía a Williams

William reveló que pudo mantener 18 meses en secreto su perfil en Only Fans, sin embargo, sus compañeros la descubrieron, y pese a que guardaron el secreto, una mujer policía del departamento vecino presentó una denuncia en su contra por “mal juicio del teniente que desacreditaba a la Oficina del Sheriff del condado de Arapahoe”.

La ahora expolicía pensó que no causaría algún daño y sigue pensando que no es ningún delito: “pensé, esto ni siquiera afecta a la persona que lo informó. No afecta mi trabajo, no afecta a mis empleados, no afecta a la comunidad, son mis gustos”.

Denuncia prosperó

Un inspector que llevó el caso aseguró que el sitio web de la mujer policía contenía fotos mostrando claramente su rostro y sus genitales.

“Una o más de las fotos parecen haber sido tomadas en un lugar muy público”, señaló.

Mientras tanto, Williams indicó que algunas personas que la vieron se daban cuenta que solo era por diversión, como una trabajadora sexual.

“Soy igual que la vecina, la amiga, la madre o la hija de otra persona. Sigo siendo la misma persona que fui durante los 18 meses que existió la página y nadie lo sabía”, dijo Williams.

¿Es injusto que la mujer policía haya sido obligada a renunciar por tener una cuenta de Onlyfans? ¡Te leemos en nuestras redes sociales!