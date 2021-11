¡Una apuesta más al metaverso con NFT! Crean grupo musical Kingship

Desde el cambio de nombre de Facebook tal parece que surgió una revolución tecnológica, ahora la nueva apuesta al metaverso es con NFT y la creación de un nuevo grupo musical, Kingship.

Así lo anunció la compañía más grande de discos en los últimos años, Universal Music Group (UMG), quien señaló que la agrupación contará con personajes digitales de Bored Ape Yacht Club.

-Información relacionada: ¡Nueva adquisición! Twitter compra Threader para integrar sus funciones a la red social

¿Qué es NFT?

El término refiere a las siglas en inglés de Non Fungible Token, cuyo significado es token o vale digital no fungible, es decir, es único y no se puede intercambiar o repetir.

Para comprender un poco mejor el concepto, es de mencionar que los token funcionan como unidades de valor que se asignan a un modelo de negocio, de acuerdo con Xataka.

Y es que, los fungibles permiten intercambiar información, sin embargo, existen bienes que son únicos en su tipo como los Non Fungible Token, que no existen dos con el mismo valor.

El futuro es hoy con Kingship en el metaverso

Ahora, el gran sello discográfico anunció en un comunicado el lanzamiento del grupo virtual Kingship que estará integrado por cuatro personajes del Bored Ape Yacht Club.

Se trata de tres simios normales y un cuarto que es mutante, los cuales, todos pertenecen al inversionista y coleccionista de tokens no fungibles, Jimmy McNeils.

El hombre, que es reconocido por usar el pseudónimo de j1mmy.eth, calificó el hecho como “un ejemplo destacado de los poderosos que son los derechos comerciales para los proyectos NFT”.

Sin embargo, Europa Press recoge que la nueva agrupación la formó el área de creadores y de marcas digitales 10:22PM.

Además, serán los responsables de guiar al grupo en el lanzamiento de su nueva música y productos basados en el universo virtual.

Por su parte, Celine Joshua, fundadora de 10:22PM, indicó que se busca ampliar los “límites de la innovación en la industria musical”.

“La creación de Kingship ha sido increíblemente divertida e imaginativa (…) cada miembro del grupo tiene su propia historia y personalidad que influye y contribuye a la narrativa general”.

De esta forma, el metaverso con NFT pretende explorar nuevas oportunidades en el mundo del internet para las futuras generaciones y refrenda su compromiso con la comunidad.