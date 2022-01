¡Un paso más! Arranca farmacéutica Moderna ensayos de su vacuna contra el VIH

La farmacéutica Moderna anunció un gran paso para la medicina, su ensayo en humanos de la vacuna contra el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana).

Basada en la tecnología ARN mensajero (mRNA), esta vacuna contra el SIDA, será diseñada como la actual vacuna contra la covid-19.

Este trabajo de Moderna se lleva a cabo de la mano con la Iniciativa Internacional para una Vacuna contra el Sida (IAVI) quienes dieron la buena noticia este jueves.

A través de sus redes sociales Moderna celebró el avance de esta primera fase experimental.

ANNOUNCEMENT 📢: We are proud to announce that the first participant has been dosed in the Phase 1 study of mRNA-1644, our experimental #HIV #mRNA #vaccine candidate. Learn more about this exciting venture with @IAVI: https://t.co/apeIJpPbxz pic.twitter.com/1fON4j9hP7

— Moderna (@moderna_tx) January 27, 2022