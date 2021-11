Twitter Crypto: La red social le apuesta a las criptomonedas

La moda de las criptomonedas ya llegó a otro extremo, pues la red social Twitter está creando un nuevo equipo que se ocupará de las criptomonedas. Tess Rinearson escribió este miércoles, en su cuenta, que ella encabezará este departamento, que llevará el nombre de Twitter Crypto.

“Estoy encantada de compartir que me he unido a Twitter para liderar un nuevo equipo centrado en criptomonedas, cadenas de bloques y otras tecnologías descentralizadas, incluyendo y yendo más allá de las criptomonedas.”

Información relacionada: Eclipse lunar 2021: los mitos alrededor del fenómeno astronómico

I’m thrilled to share that I’ve joined Twitter, to lead a new team focused on crypto, blockchains, and other decentralized technologies—including and going beyond cryptocurrencies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq

— Tess Rinearson (@_tessr) November 10, 2021