¿Tres palomitas azules? WhatsApp podría agregarlas para avisar una captura de pantalla

¿Rumor o realidad? En un futuro podrías tres palomitas azules en WhatsApp para avisar que acabas de realizar alguna captura de pantalla de una conversación.

Cómo es su costumbre la aplicación de mensajería busca cambios constantes para mejorar la seguridad.

Este año no fue la excepción, pues con el fin de que los usuarios tuvieran la confianza de que toda la información de sus chats es completamente confidencial la app aplicó diferentes filtros.

Para estas nuevas implementaciones, WhatsApp procura escuchar a sus usuarios y atacar aquellos espacios en donde se sienten vulnerables.

Tres palomitas azules

Desde hace algún tiempo ya todos conocemos a las famosas palomitas azules.

Cuando el mensaje fue enviado con y llega a tu remitente aparecen dos palomitas, pero cuando por fin tu mensaje fue leído estas cambian a color azul.

El propósito es que la otra persona sepa cuándo se ha leído o ignorado el mensaje, pero si lo desactiva, ellos y usted no sabrán si el mensaje fue leído o no. Estos no se aplican a las notas de voz, porque cuando se reproducen automáticamente, aparecerá una marca de verificación doble azul independientemente de si la función está apagada o encendida.

Pues, bien el nuevo rumor que circula en la red tiene que ver con una tercera palomita azul.

¿Qué significarán tres palomitas azules?

De acuerdo con lo que circula en redes sociales la “tercera palomita azul” servirá para saber si nuestro contacto ya nos leyó.

Es decir, sería la misma función, una para anunciar que el mensaje salió, otra para avisar que el mensaje llegó y la tercera para indicar que el mensaje fue leído.

Por otro lado, se especula que la tercera paloma avisará a los usuarios si se tomó captura de pantalla de un chat grupal, de este modo todos los miembros serán notificados de lo sucedido con tres palomitas azules.

El propósito de la herramienta es tener más control sobre la privacidad y como resultado, se advierte a los usuarios que sus mensajes pueden ser compartidos con terceros.

Cabe destacar que hasta el momento las tres las tres palomitas azules de WhatsApp son solo un rumor pues ni la app ni META han anunciado este cambió, pero, de ser realidad, ¿Qué te parecería esta opción?