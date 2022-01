¡Tremenda golpiza! Empleado de Burger King se tarda mucho y sujetos lo golpean

¡El hambre cambia! Pues dos hombres golpearon a un trabajador de un restaurante Burger King en Nueva York, Estados Unidos, debido a que su orden se tardó mucho.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de diciembre, en una sucursal de la cadena de comida rápida ubicada en Brooklyn.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, antes de la agresión, los dos comensales se quejaron de que su comida tardaba demasiado en ser entregada.

Información relacionada: ¿Vivir en otro planeta? Ex científico de la NASA asegura que Marte y Venus pueden ser habitables

WANTED for ASSAULT: On 12/4/21 @ 6:14 PM, inside Burger King located @ 1661 Linden Blvd two unidentified individuals assaulted an employee while displaying a knife. @NYPD73PCT Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500. pic.twitter.com/k2EGVBPKGf

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) January 4, 2022