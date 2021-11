Tras viajar en avión privado, Secretaria de Turismo renuncia y Sheinbaum acepta

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aceptó la renuncia que presentó la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Diaz, luego de que en redes sociales se difundiera que supuestamente había sido detenida en Guatemala tras arribar en vuelo privado y querer ingresar de manera ilegal 25 mil dólares.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria capitalina puso su dimisión a consideración de la jefa del ejecutivo local. En ese mismo mensaje negó la supuesta detención, aunque reconoció que si había tomado un vuelo privado para participar en un evento social en el país centroamericano.

“Me encuentro Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia”, escribió.

Fue mediante una tarjeta informativa, en la que de hace alusión a la austeridad como principio de esta administración, que la jefa de gobierno anunció que aceptaba la renuncia de Paola Félix Diaz, quien apenas el 19 de septiembre pasado había sido nombrada secretaria de Turismo aunque el cargo lo asumió hasta el 1 de octubre.

“El Gobierno de la Ciudad de México informa que la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, presentó hoy su renuncia al cargo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual fue aceptada.

Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”, señala el documento.

Cabe recordar que en enero de este año, Paola Félix Diaz, que en ese entonces era Directora del Fondo Mixto de Promoción Turística, también estuvo en medio de la polémica luego de presumir en sus redes sociales su boda religiosa, la cual se celebró cuando la Ciudad de México se encontraba en semáforo rojo por la pandemia de Covid.