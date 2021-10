Tras reunión entre Sheinbuam y alcaldes sale a flote falta de recursos en alcaldías

Aunque autoridades capitalinas y alcaldes aseguraron que la primera Sesión de Cabildo se llevó a cabo en un ambiente institucional y de respeto, las quejas sobre la falta de recursos en varias alcaldías estuvo presente.

A su salida del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, reiteró que recibieron la alcaldía con pocos recursos, equivalentes a sólo el 1.5% del presupuesto de la demarcación; mientras que otros incluso las recibieron con varias deudas.

“En efecto recibimos la alcaldía con muy pocos recursos, 41 millones representa el 1.5% del presupuesto de Álvaro Obregón. No es el único caso, varios de nosotros además las recibimos con deudas, deudas de luz, con deudas de laudos laborales. Ya había entrado anteriormente a ese tema, me parece que no es tema de este momento, pero simple y sencillamente reitero, quienes no sepan cómo leer y analizar el presupuesto, que aprendan”, declaró.