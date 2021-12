Transcurre en calma y con poca afluencia la aplicación de vacuna anticovid de refuerzo en Biblioteca Vasconcelos

La aplicación del refuerzo de la vacuna anti Covid para adultos mayores en la Biblioteca Vasconcelos transcurre en calma, con una fila corta, de entre 20 y 30 personas, que avanza constantemente.

Desde este martes 14 y hasta el sábado 18 de diciembre esta sede dará servicio a adultos mayores de 60 años residentes de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Adultos mayores dicen estar felices con el refuerzo contra Covid-19

El tiempo que tardan en vacunarse, una vez que ingresan, es en promedio de media hora.

El señor Javier de 71 años y su esposa agradecieron a las autoridades por el servicio que les ofrecen.

“Es mejor para que nos protejamos. Es mejor y gracias a nuestro gobierno que nos da, ahora sí, muchos cuidados y que pues no se está dando un buen servicio”, comentaron el señor Javier y su esposa.

Asimismo el matrimonio dijo sentirse satisfecho tras haber recibido su refuerzo.

“Todo bien, muy buen servicio y yo los felicito, llegamos a tiempo antes de que nos tocar a la hora de vacunación y nos sentimos satisfechos”, indicó.

Población superará la pandemia, aseguran

En tanto la señora Camila Cruz de 66 años aprovechó para enviar un mensaje a quienes aún se niegan a ser vacunados, al tiempo en que confió en que la población superará la pandemia.

“Sería importante que tomaran responsabilidad porque muchos hacemos el esfuerzo por vacunarnos y si no se vacunan pues haga de cuenta que si se llegan a enfermar pues nos van a contagiar a los que ya nos vacunamos, yo creo que debe haber un respeto… Difícil por un lado por el encierro y por otro lado porque bajó la economía pero le vamos echar ganas, vamos a salir adelante”, expresó.

Por su parte el matrimonio integrado por la señora Ana María Bernal y el señor Miguel Celis manifestaron sentirse de maravilla, aprobaron el servicio recibido e incluso el cambio de sede de vacunación porque los benefició.

“Está muy bien el servicio, no tenemos problemas y nos sentimos de maravilla. (¿No les quedó muy lejos la sede?). No para nada, no sirvió además, nos quedó más cerca que el campo Marte…Esperemos que nos ayude a todos, todas las vacunas son buenas, que es lo más importante y que salgamos de esto”, declararon.

En otros casos la unidad de la vacuna anticovid les quedó más alejada de sus domicilios, pero en general prevalece el buen ánimo entre los adultos mayores que se dan cita en la Biblioteca Vasconcelos.