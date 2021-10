Trabajadores de Facebook protestan por sus bajos salarios

Facebook ha pasado por muchas polémicas y se le suma una más, ya que un grupo de moderadores de contenido de Facebook están protestando en Estados Unidos bajos salarios que reciben.

La protesta la han llevado a cabo a través de una valla publicitaria móvil dirigida a la directora ejecutiva de la consultora, Julie Sweet.

Información relacionada: Facebook: Medios publicarán nueva filtración de documentos

UPDATE: We’re now parked in Bethesda, the town where Julie lives. Her neighbors are wondering what’s going on.

Workers are fed up. They make LESS THAN A LIVING WAGE, and don’t get the mental health help they need for grueling work.

Meanwhile, Julie makes $17 MILLION a year. pic.twitter.com/spWNvXzx8Z

— Foxglove (@Foxglovelegal) October 19, 2021