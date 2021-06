Tour de Francia: Denunciarán a mujer que provocó caída a ciclistas

El Tour de Francia anunció que presentará una denuncia contra la mujer que provocó una dura caída a los ciclistas, durante la primera etapa de la presente edición, indicaron los organizadores.

La espectadora mostraba un cartel a la cámara a unos 45 kilómetros para la meta de Landerneau, cuando derribó al alemán Toni Martin, lo que provocó una importante caída en la que se vieron implicados más de 20 atletas.

Imagine being this fan who brings down half the Tour De France field. pic.twitter.com/M0BqC5lnZ7

— Simon Clancy (@SiClancy) June 26, 2021