Top 5: Los peores fichajes del Real Madrid en los últimos años

Eden Hazard ha sufrido una nueva lesión y se perderá 3 semanas de actividad con el Real Madrid, continuando con una terrible racha que no le ha permitido rendir como se esperaba.

Por eso, aquí te presentaremos los fichajes que más han quedado a deber en el cuadro merengue en los últimos años:

El futbolista español fue visto como uno de los mejores del mundo en sus 3 temporadas en el Real Betis, convirtiéndose en un referente, razón por la que el Real Madrid decidió ficharlo, sin embargo, en 2 temporadas, Dani apenas acumuló 35 juegos con el equipo, pasando desapercibido y finalmente dado en calidad de préstamo al Arsenal.

Since wearing the number 7, Mariano Diaz missed 21 games out of 42 possible games in the 18/2019 season due to injuries. pic.twitter.com/l0bbBY2M7v

— Óðin (@OAIIfather) September 30, 2020