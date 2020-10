Tom Brady rompe un nuevo récord ¡a los 43 años!

Uno de los movimientos más importantes de la temporada sucedió en Tampa Bay, donde los Bucaneros se encargaron de firmar al seis veces ganador de Super Bowl, Tom Brady, quien a pesar de tener 43 años sigue demostrando su valía como uno de los mejores mariscales de campo en la historia de la NFL.

Información relacionada: ¡Nueva Inglaterra vs Kansas City pospuesto por coronavirus! Cam Newton, contagiado

Durante la semana 4 de la temporada 2020, el veterano se encargó de darle la tercera victoria a su nuevo equipo con una actuación memorable, que de paso sirvió para batir un nuevo récord: el jugador más longevo en lanzar 5 pases de anotación.

Tom Brady (43) is the oldest player in NFL history to throw for 5 TDs in a game 😳 @brgridiron pic.twitter.com/glFjqWGz5i

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 4, 2020