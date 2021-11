Todos hablan de Spider-Man No Way Home, pero ¿Cuándo nació Spider-Man?

Todo el mundo habla de Spider-Man No Way Home, la película que está por estrenarse, pero muy pocos saben cuándo nació Spider-Man, el superhéroe de niños y grandes.

Este personaje fue publicado por primera vez en agosto de 1962 tras ser creado por los diseñadores Stan Lee y Steve Ditko, quienes acababan de salir del éxito de “Los Cuatro Fantásticos”.

We started getting visitors… from every universe. Watch the official trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17.

Tickets on sale C̶y̶b̶e̶r̶ Spider-Monday, November 29. @SpiderManMovie pic.twitter.com/eDzMebET8E

— Spider-Man (@SpiderMan) November 17, 2021