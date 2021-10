Titular de Sedesa tampoco vacunaría contra COVID a sus nietos

De la misma forma que el secretario de salud federal Jorge Alcocer, la titular del ramo en la Ciudad de México, Oliva López aseguró que no vacunaría a sus nietos contra Covid-19, dado que el riesgo es muy bajo.

En conferencia de prensa la funcionaria expuso que para el resto de las enfermedades sus familiares si han sido vacunados conforme al esquema universal.

“Contra COVID 19 no los vacunaría porque no tienen riesgo, el riesgo es muy reducido, no existe el riesgo cero, pero es muy reducido, contra el COVID 19, los vacunaría contra la vacunación universal, bueno de hecho los grandes que tengo están vacunados contra todas las enfermedades del esquema de vacunación universal”, declaró.

Asimismo al pedir su opinión como experta respecto a la vacunación de menores, la funcionaria explicó que el riesgo de enfermedad en este grupo es muy reducido, por lo que los esfuerzos se deben concentrar en los adultos que aún no se han inmunizado.

“Como experta creo que hay priorizar los grupos que tienen mayor riesgo y en esa medida mayor riesgo, por ejemplo, son los rezagados de 18 y más años y sobre todos los adultos mayores que no se han vacunado que todavía no se han vacunado. Entonces hay que estar más pendientes de esa población, lo que ha mostrado la evidencia internacional es que los niños pueden tener la infección pero por las características de la propia dinámica del virus es poco frecuente los cuadros graves, esto a nivel poblacional”, apuntó.